Министерский саммит ООН по вопросам охраны окружающей среды пройдет на Кипре

НИКОСИЯ, 24 августа. /ТАСС/. Девятый министерский саммит по вопросам окружающей среды и образования в области устойчивого развития, который организует Комитет по экономическим и финансовым вопросам ООН, пройдет в Никосии с 5 по 7 октября 2022 года. Об этом сообщил во вторник кипрский министр образования, культуры, спорта и по делам молодежи Продромос Продрому.

"Это саммит, который будет посвящен экономике замкнутого цикла, а также образованию в целях устойчивого развития и устойчивого туризма", - пояснил глава Минобразования. По его словам, форум соберет около 1 тыс. участников.

Продрому добавил, что для Кипра - большая честь принимать этот международный саммит, который, как ожидается, внесет свой вклад в разработку Организацией Объединенных Наций концепции, повестки дня и стратегии устойчивого развития Средиземноморского региона и Кипра в частности на период до 2030 года.

Министр заметил, что Средиземноморский регион в значительной степени затронут кризисом, порожденным климатическими изменениями, и потому вопросы, которые будут обсуждаться на форуме, имеют большое значения для острова. Он сообщил, что проведение саммита предоставит возможность реализовать инициативу президента Кипра Никоса Анастасиадиса о наделении острова координирующей ролью в вопросах борьбы с изменениями климата на планете.

Продрому также напомнил, что данный форум был изначально запланирован на нынешний год, однако коррективы в эти планы внесла пандемия.