В Алжире заявили, что Марокко превратилось в платформу для выступлений "враждебных" стран

ТАСС, 24 августа. Марокко превратило свою территорию в платформу для выступлений иностранных государств, враждебных Алжиру. Об этом заявил во вторник глава алжирского МИД Рамтан Ламамра, выступая на пресс-конференции.

"С 1948 года ни один израильский чиновник не делал враждебных заявлений в адрес арабской страны, находясь в другой арабской стране", - продолжал Ламамра. Он тем самым намекнул на состоявшийся 11-12 августа 2021 года официальный визит в Марокко главы МИД Израиля Яира Лапида, который допустил замечания негативного характера об Алжире.

Ранее Ламамра заявил, что Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за давних враждебных действий королевства, которые продолжаются до настоящего времени.

На минувшей неделе по итогам внеочередного заседания Высшего совета безопасности Алжира было заявлено, что североафриканская республика "пересмотрит отношения с Марокко из-за непрерывных враждебных действий, совершаемых королевством и его союзником, сионистским образованием (Израилем - прим. ТАСС), против Алжира".

Алжир и Марокко в последние несколько десятилетий связывают крайне сложные отношения. Основным камнем преткновения наблюдатели называют проблему Западной Сахары, в отношении которой две соседние страны занимают противоположные позиции.