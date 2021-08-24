Байден поручил составить планы по возможному изменению сроков эвакуации из Афганистана

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поручил сотрудникам своей администрации разработать планы на случай возможного изменения сроков проведения эвакуации людей из Афганистана. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном во вторник.

Как следует из документа, "президент поручил Пентагону и Госдепартаменту составить чрезвычайные планы по корректировке сроков, если это будет необходимо".

Байден заявил, что американские власти рассчитывают завершить операцию по эвакуации из Афганистана к 31 августа, как и было запланировано. Как отметила по итогам саммита пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, американский лидер при этом подчеркнул, что США завершат миссию в Афганистане, когда выполнят свои цели.

"Во время встречи сегодня утром с лидерами G7 президент сообщил, что наша миссия в Кабуле будет завершена в зависимости от достижения наших целей. Он подтвердил, что сейчас мы идем по графику, чтобы завершить [операцию] к 31 августа", - говорится в письменном заявлении Псаки.

Рост террористической угрозы

Президент США отметил рост угрозы для находящихся в Афганистане американских сил со стороны действующего в стране филиала террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

"Он также ясно дал понять, что с каждым днем проведения операции в стране мы сталкиваемся с дополнительной опасностью для наших военных в свете роста угрозы со стороны "ИГ-Хорасан" и что завершение миссии к 31 августа зависит от продолжения координации с "Талибаном" (запрещенная в России террористическая организация), в том числе касающейся дальнейшего предоставления доступа эвакуируемым в аэропорт", - отмечается в документе.

Беспрепятственная эвакуация

Власти США ожидают, что боевики не будут мешать желающим эвакуироваться афганцам приезжать в аэропорт Кабула. "Наши ожидания <...> заключаются в том, что <...> просители специальной иммиграционной визы <...> смогут добраться до аэропорта", - сообщила она.

У США все больше опасений относительно безопасности в аэропорту.