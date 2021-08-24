Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили проведение эвакуации из Афганистана

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник обсудили эвакуацию людей из Афганистана и подчеркнули необходимость тесной координации между союзниками по Североатлантическому альянсу. Об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США.

Как в нем отмечается, Блинкен и Столтенберг "обменялись мнениями относительно встречи министров иностранных дел стран НАТО, состоявшейся 20 августа, и обсудили ситуацию в Афганистане". "Госсекретарь и генсек обсудили усилия НАТО по обеспечению безопасной и спокойной эвакуации военнослужащих союзников [по Североатлантическому альянсу] и наших афганских партнеров. Они подчеркнули, что тесная координация с нашими союзниками и партнерами имеет жизненно важное значение с точки зрения этих усилий, а также в то время, когда мы продумываем дальнейшие действия", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве США.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.