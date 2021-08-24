Талибы провели встречу с послом КНР в Афганистане

ТАСС, 24 августа. Представители радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) провели встречу с делегацией диппредставительства Китая в Кабуле во главе с послом страны. Об этом во вторник сообщил представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Наим в Twitter.

"Делегация во главе с Абдулом Саламом Ханафи, заместителем главы политического офиса Исламской Республики Афганистан, встретилась с послом Китая в Кабуле и его делегацией", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны обсудили "вопросы безопасности и текущую ситуацию в Афганистане, а также двусторонние отношения и гуманитарную помощь китайской стороны".

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что нынешнее руководство "Талибана" более рационально, чем стоявшее во главе исламистов во второй половине 1990-х годов. Китай также заявлял, что готов установить новые дипломатические отношения с властью.