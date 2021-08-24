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МИД Алжира обвинил Марокко в шпионаже за официальными лицами

Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что при этом использовались израильские технологии

ТАСС, 24 августа. Марокко шпионило за гражданами и официальными лицами Алжира, используя израильскую технологию. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава алжирского МИД Рамтан Ламамра.

"Марокко в массовом порядке и систематически совершало акты шпионажа в отношении граждан и официальных лиц Алжира, используя израильскую технологию", - отметил глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует информационное агентство Algeria Press Service.

18 июля неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования, в которых утверждалось, что ряд стран, включая Марокко, могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus, разработанной корпорацией NSO Group. По данным расследователей, в числе тех, за кем велась слежка, были многочисленные алжирские политики и военные. В ответ на публикации Алжир выразил свою "глубокую озабоченность".

Ранее во вторник Ламамра заявил, что Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за давних враждебных действий королевства, которые продолжаются до настоящего времени.

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