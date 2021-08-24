Псаки не подтвердила сведения о встрече директора ЦРУ и одного из лидеров талибов

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Белый дом во вторник не стал подтверждать информацию о том, что директор ЦРУ США Уильям Бернс провел в понедельник тайную встречу с лидером политического крыла радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Абдул Гани Барадаром.

На регулярном брифинге для журналистов пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки спросили, как долго Бернс планирует оставаться в Кабуле. "Я, конечно же, понимаю ваш вопрос. Я адресую вас к ЦРУ по любым конкретным вопросам о его местонахождении или конкретной задаче", - ответила она.

В пресс-службах ЦРУ и Госдепартамента пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать информацию о поездке и переговорах Бернса в афганской столице. Ранее во вторник представитель радикального движения опроверг сведения о тайной встрече.

Информация о переговорах, которые якобы состоялись в понедельник, распространила газета The Washington Post. По ее сведениям, президент США Джо Байден направил Бернса в Кабул в связи с проведением там операции по эвакуации. Как отмечает издание, вероятно, на встрече затрагивался вопрос о продлении сроков эвакуации американских граждан из Афганистана.