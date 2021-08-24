США пока не подтвердили данные о "гаванском синдроме" у госслужащих в Ханое

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Власти США пока не подтвердили данные о случае проявления "гаванского синдрома" у американских госслужащих во Вьетнаме, но относятся к подобным сообщениям со всей серьезностью. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге во вторник.

"Конечно, мы серьезно относимся ко всем сообщениям о случаях "гаванского синдрома". На данный момент это не подтвержденный случай", - сказала она.

Ранее американское посольство в Ханое сообщило, что вылет вице-президента США Камалы Харрис из Сингапура во Вьетнам был отложен несколько часов на фоне появления информации о том, что там недавно мог произойти "аномальный инцидент, связанный со здоровьем". В свою очередь журналист телекомпании Эн-би-си Джош Ледерман у себя в "Твиттере" со ссылкой на источники утверждал, что по меньшей мере двое американских госслужащих в Ханое испытывали в последние дни симптомы "гаванского синдрома".