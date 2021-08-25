В МИД Марокко выразили сожаление в связи с решением Алжира разорвать дипотношения

РАБАТ, 25 августа. /ТАСС/. Марокко сожалеет о принятом 24 августа решении властей Алжира разорвать дипломатические отношения с королевством. Об этом говорится в обнародованном во вторник вечером коммюнике министерства иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом.

"Королевство Марокко приняло к сведению одностороннее решение властей Алжира разорвать дипломатические отношения с Марокко с этого дня", - отметили в МИД.

"Марокко сожалеет об этом совершенно неоправданном, но ожидаемом - с учетом логики эскалации, наблюдаемой в последние недели, - решении, а также о его последствиях для алжирского народа. Марокко категорически отвергает лежащие в его основе ложные, даже абсурдные предлоги", - подчеркивается в коммюнике.

"Со своей стороны Королевство Марокко останется надежным и верным партнером алжирского народа и будет продолжать действовать благоразумно и ответственно для развития здоровых и плодотворных отношений между странами Магриба", - подытожили в МИД.

Во вторник глава алжирского МИД Рамтан Ламамра, выступая на пресс-конференции, заявил, что Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за давних враждебных действий королевства, которые продолжаются до настоящего времени.

Отношения двух стран

На прошлой неделе по итогам внеочередного заседания Высшего совета безопасности Алжира было заявлено, что североафриканская республика "пересмотрит отношения с Марокко из-за непрерывных враждебных действий, совершаемых королевством и его союзником, сионистским образованием [Израилем], против Алжира".

Алжир также обвинил Марокко в "поддержке двух террористических движений", действующих на алжирской территории, - Движения за автономию Кабилии (ДАК) и движения "Рашад". Власти республики считают, что их активисты также причастны к лесным пожарам, вспыхнувшим на севере Алжира в августе.

18 июля Алжир объявил об отзыве своего посла в Марокко для консультаций. Причиной такого шага стала официальная нота, распространенная ранее постоянным представителем Марокко в ООН Омаром Хилялем среди стран - членов Движения неприсоединения. В документе, в частности, говорилось о том, что официальный Рабат "открыто и ясно поддерживает право на самоопределение народа Кабилии [историко-географическая область, расположенная на севере Алжира]". Заявления Хиляля в Алжире расценили как "ненавистные, опасные и провокационные".

Алжир и Марокко в последние несколько десятилетий связывают крайне сложные отношения. Основным камнем преткновения наблюдатели называют проблему Западной Сахары, в отношении которой две соседние страны занимают противоположные позиции. Рабат считает бывшие испанские владения частью своей территории, Алжир поддерживает независимость Западной Сахары.