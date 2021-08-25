Reuters: спецпосланник США по климату Керри в сентябре может отправиться с визитом в КНР

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри, как ожидается, отправится в сентябре с визитом в Китай. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, целью визита станет продолжение усилий, направленных на углубление сотрудничества между Вашингтоном и Пекином в сфере борьбы с изменением климата.

Президент США Джо Байден, въехавший в Белый дом в январе, с самого начала отнес тему борьбы с изменением климата к числу основных приоритетов своей администрации. О намерении назначить спецпосланником по климату именно Керри, который являлся одной из ключевых фигур в администрации 44-го президента США Барака Обамы, возглавляя с 2013 по 2017 год Госдепартамент, он объявил в ноябре прошлого года - еще до инаугурации в качестве президента.

В своей нынешней должности Керри часто совершает зарубежные поездки. В частности, в апреле он уже посещал Китай и провел тогда в Шанхае консультации со специальным представителем китайского правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа. В мае в рамках европейского турне Керри был в Италии, Великобритании и Германии, а 12-15 июля - в России.