Премьер Израиля заявил, что не рассчитывает на урегулирование ближневосточного конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что не рассчитывает достичь урегулирования конфликта с палестинцами во время своего пребывания на посту главы правительства.

"Мое правительство будет тем правительством, которое совершит прорыв в экономике. Но добьется славы оно не разрешением конфликта, который продолжается уже 130 лет", - сказал он в опубликованном во вторник интервью газете The New York Times.

"Мое правительство не аннексирует Палестину и не создаст Палестинское государство, это все понимают", - добавил он.

Беннет также сообщил, что не намеревается прекращать политику строительства поселений на палестинских территориях. Он также ушел от ответа на вопрос, намерен ли блокировать планы президента США Джо Байдена по восстановлению американского консульства в Восточном Иерусалиме.

Премьер-министр Израиля 25-26 августа посетит США. На четверг запланирована его встреча с Байденом.