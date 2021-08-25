Лидеры Польши, Румынии, Украины и Молдавии проведут встречу в Кишиневе 27 августа

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Президенты Польши, Румынии и Украины посетят 27 августа торжества по случаю тридцатилетия независимости Молдавии, после чего проведут в Кишиневе четырехстороннюю встречу. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации молдавского лидера.

"Лидеры трех государств вместе с президентом [Молдавии] Майей Санду примут участие в торжествах на площади Великого национального собрания по случаю тридцатилетия независимости Республики Молдова. Впоследствии пройдут ряд двусторонних встреч, а также многосторонняя встреча четырех президентов", - говорится в сообщении.

По случаю юбилея 27 августа на главной площади Кишинева пройдет военный парад.