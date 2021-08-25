СМИ: полиция Гонконга расследует деятельность альянса в поддержку демократии

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 августа. /ТАСС/. Полицейское спецподразделение, занимающееся вопросами национальной безопасности, начало расследование деятельности оппозиционной организации "Гонконгский альянс в поддержку патриотического демократического движения в Китае". Она подозревается в сотрудничестве с внешними силами, сообщила в среду газета South China Morning Post.

По ее данным, 12 членов руководства организации получили письма с предписанием предоставить правоохранительным органам в течение двух недель информацию, касающуюся ее участников, каналов финансирования и связей за рубежом.

Ранее эта же газета сообщала, что в понедельник постоянный комитет альянса провел совещание, приняв рекомендацию о самороспуске. Организация, учрежденная в 1989 году, ежегодно 4 июня созывала массовые акции в память о жертвах событий на пекинской площади Тяньаньмэнь. Эти мероприятия в парке Виктория собирали десятки тысяч людей, однако в последние два года они не проводились из-за пандемии коронавируса.

Парламент Китая летом 2020 года принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами, предусматривая в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж. Ряд организаций, поддерживавших протестное движение, объявили о самороспуске.