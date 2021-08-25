Белоруссия выдала России обвиняемого в финансировании терроризма

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии передали российской стороне обвиняемого в финансировании терроризма. Об этом сообщила в среду в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь на основании Конвенции государств - участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Н., 1990 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности за финансирование терроризма", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Генеральной прокуратуре Белоруссии уточнили, что уголовное дело в отношении обвиняемого расследовало управление Следственного комитета РФ по Республике Дагестан. По данным следствия, обвиняемый, ранее судимый за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, в сентябре 2018 года в Хасавюрте передал своему знакомому денежные средства, которые предполагалось перевести международной террористической организации "Исламское государство" (деятельность запрещена в России) для приобретения оружия и обмундирования.

Сотрудники Гомельского РОВД задержали обвиняемого на территории Белоруссии, после чего его заключили под стражу.