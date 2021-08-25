НАТО не комментирует нежелание альянса сотрудничать с ОДКБ по Афганистану

БРЮССЕЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. НАТО не комментирует нежелание альянса сотрудничать с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по Афганистану. Об этом ТАСС заявили в среду в пресс-службе альянса.

"Позиция Североатлантического альянса по Афганистану отражена в заявлении министров иностранных дел НАТО по итогам их последней встречи в пятницу (20 августа). К этому нам нечего добавить", - сообщили ТАСС в пресс-служба альянса в ответ на вопрос о причинах ухода альянса от взаимодействия с ОДКБ по Афганистану.

Как заявил 23 августа на онлайн-брифинге генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, взаимодействие Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и НАТО было бы полезным для локализации угроз, исходящих из Афганистана, но альянс не проявляет готовности к такому сотрудничеству. По его словам, ОДКБ уже достаточно давно высказывала готовность, в том числе на уровне министров иностранных дел, к развитию взаимодействия с НАТО по всем актуальным для наших организаций вопросам, угрозам, в том числе по Афганистану. "К сожалению, со стороны государств - членов НАТО такой готовности не проявлено. Поэтому сейчас говорить о каких-то шагах тут не имеет смысла, - сказал Зась. - Хотя я по-прежнему считаю, что такой диалог и такое взаимодействие пошло бы только на пользу в локализации тех возможных угроз, которые исходят из ситуации в Афганистане".

По итогам экстренной видеоконференции глав МИД НАТО 20 августа альянс распространил заявление, в котором объявил, что его главным приоритетом в Афганистане сегодня является эвакуация своих граждан. НАТО призвала движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) способствовать эвакуации, а также соблюдать фундаментальные права жителей страны, включая женщин и сформировать правительство, представляющее интересы всех граждан страны. Кроме того, страны НАТО ожидают от талибов выполнения их международных обязательств, в том числе пункта соглашения с США о борьбе с международным терроризмом на территории Афганистана. В противном случае НАТО пригрозила новым властям Афганистана международной изоляцией.

Возможности взаимодействия с другими ведущими международными организациями по безопасности, в частности, ОДКБ и ШОС главы МИД НАТО не обсуждали.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны тем временем эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.