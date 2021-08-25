В Латвии демонтируют памятник и перенесут могилу советского генерала Николая Якунина

РИГА, 25 августа. /ТАСС/. В латвийском городе Мадона на этой неделе будет демонтирован памятник советскому генералу-майору Николаю Якунину, погибшему при освобождении республики от нацистов. Останки генерала будут эксгумированы и вместе с обелиском перенесены на местное братское кладбище.

Как сообщает Мадонское самоуправление, решение о демонтаже установленного около Мадонской государственной гимназии памятника и перезахоронении останков генерал-майора Якунина на расположенное неподалеку городское братское кладбище было принято муниципалитетом еще в мае прошлого года. "6 августа 2021 года Комитет братских кладбищ получил из министерства иностранных дел информацию о том, что Российская Федерация дала свое согласие на перезахоронение останков генерал-майора Советской армии Николая Якунина", - говорится в сообщении.

"16 и 18 августа представители Мадонского самоуправления встретились с Комитетом братских кладбищ и поисковым отрядом "Легенда", а также с представителями посольства России в Латвии, чтобы договориться по вопросам, связанным с перезахоронением останков генерал-майора Советской армии", - указывает муниципалитет. Мадонское самоуправление 17 августа получило от Комитета братских кладбищ разрешение на исследование места. Проведение работ по эксгумации и идентификации останков поручены местному поисковому отряду "Легенда".

"Эксгумацию останков генерал-майора планируется провести 26 и 27 августа. Перед этим будут проведены работы по подготовке территории - освобождению места захоронения от зарослей и других элементов, которые могут помешать эксгумации. РФ планирует перезахоронить останки Николая Якунина на братском кладбище - в том месте, где раньше находился центральный ансамбль кладбища с обелиском Победы и Вечным огнем. На этом месте РФ планирует установить за свой счет отреставрированный памятник Николаю Якунину", - указывает самоуправление, уточнив, что перезахоронение будет проведено до 30 сентября.

Генерал-майор Николай Якунин (1902-1944) - герой Советского Союза, командир 124-го стрелкового корпуса, который в ходе Прибалтийской наступательной операции прорвал оборону противника. Якунин погиб в бою в районе города Мадона.