Президент Кубы поблагодарил Путина за гуманитарную помощь республике

ГАВАНА, 25 августа. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором выразил благодарность России за предоставленную республике гуманитарную помощь.

"У меня состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я поблагодарил за солидарную помощь, полученную от братской страны. Мы подтверждаем прекрасное состояние отношений и важность активизации экономических, торговых и финансовых связей", - сообщил в среду глава государства в Twitter.

В конце июля два самолета Ан-124 "Руслан" Военно-транспортной авиации ВКС России доставили на Кубу около 88 тонн гуманитарных грузов, включая мясо, муку, подсолнечное масло и 1 млн респираторных масок. В августе в Гавану из РФ прилетели еще два борта, которые доставили более 80 тонн помощи - продукты питания, лекарства разного назначения, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и шприцы.