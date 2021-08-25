Лавров поздравил нового министра иностранных дел Ирана с утверждением на посту

ТЕГЕРАН, 25 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Амира Абдоллахияна с утверждением его кандидатуры в качестве нового главы МИД Ирана. Об этом сообщает в среду пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

"После назначения Абдоллахияна в качестве главы МИД Ирана Лавров направил новому министру поздравительное послание", - говорится в сообщении. Также отмечается, что "глава МИД России выразил удовлетворение уровнем сотрудничествам между Ираном и Россией".

Абдоллахиян был в среду утвержден Меджлисом (парламентом) Ирана в качестве главы МИД после выдвижения его кандидатуры президентом Эбрахимом Раиси. За нового министра проголосовали 270 депутатов из 286.

До назначения главой МИД Абдоллахиян занимал пост советника спикера Меджлиса по международным делам. Кроме того, он обладает опытом работы в министерстве иностранных дел на должности заместителя министра. При этом Абдоллахиян занимал этот пост первые три года после назначения Мохаммеда Джавада Зарифа главой МИД.