Суд на Украине разрешил заочное расследование против Януковича о завладении "Межигорьем"

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении экс-президента страны Виктора Януковича и его сына Александра по делу о завладении государственной резиденцией "Межигорье" под Киевом. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в среду.

"25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро, согласованные прокурором САП, о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование в отношении бывшего обладателя государственной резиденции "Межигорье" и его сына", - отмечается в сообщении. В ведомстве указали, что Януковичи подозреваются в "незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу", при этом ущерб государству оценивается более чем в 500 млн гривен (более $18,7 млн).

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП направили обращение в ВАКС об избрании Януковичам меры пресечения в виде содержания под стражей. По информации антикоррупционных органов, "они являются подозреваемыми по делу о завладении "Межигорьем" путем злоупотребления служебным положением". Между тем в адвокатском объединении АО AVER LEX, которое представляет интересы Януковича в суде, опровергли информацию о том, что экс-президент и его сын являются подозреваемыми по делу.

Генпрокуратура Украины с 2014 года расследует дело о завладении госимуществом - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". В июле 2015 года имущество резиденции было арестовано, в 2017 году ее земельные участки передали государству. Суд тогда признал недействительными договоры, по которым резиденция в 2007 году была исключена из госсобственности.

После отъезда в 2014 году Януковича из страны правоохранительные органы возбудили в отношении него несколько уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой бывшего президента.