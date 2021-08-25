В Минске заявили о попытке Польши выдворить в Белоруссию около 70 беженцев

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии зафиксировал за минувшие сутки предпринятые Польшей попытки насильно выдворить на белорусскую территорию порядка 70 мигрантов. Об этом сообщил в среду начальник главного управления ГПК Андрей Филатов.

"Несмотря на официальные заявления польской стороны о приверженности демократическим европейским ценностям, мы продолжаем фиксировать факты насильственного вытеснения к границе с Беларусью групп беженцев, - приводит его слова пресс-служба пограничного ведомства. - Так, за последние сутки польские правоохранители пытались силой вытеснить к линии границы 15 групп численностью около 70 человек".

При этом, констатировал Филатов, не приходится говорить об уважении к демократическим ценностям и правам человека с польской стороны. "Отмечаются грубое обращение и издевательства польских силовиков над мигрантами, в том числе над женщинами и детьми", - отметил он.

Представитель ГПК напомнил, что на границе с Польшей на участке заставы "Русаки" гродненской пограничной группы по-прежнему остаются 32 мигранта. "Беженцы предприняли очередную попытку проследовать в Польшу и были силовым путем возвращены обратно. И это несмотря на обращение Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев [УВКБ], в котором Польшу призывали принять мигрантов, застрявших на белорусско-польской границе", - указал Филатов.

В среду граждане Афганистана, находящиеся на границе Белоруссии и Польши, пожаловались прибывшему к ним представителю УВКБ Мулуселу Мамо на действия польских властей. Они выразили возмущение тем фактом, что польские военнослужащие не допускают к ним представителей европейских СМИ и правозащитных организаций для оказания помощи. Иностранцы открыто сообщили о своем намерении попасть в Евросоюз и не изъявили желания следовать в Белоруссию, в том числе обращаться туда за предоставлением защиты.

Непростая ситуация сложилась на границе недалеко от населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве на востоке Польше (с белорусской стороны - участок погранзаставы "Русаки"). Около 30 мигрантов находятся там под охраной силовых структур двух стран уже 17 дней. Беженцы из Афганистана пытались нелегально пересечь польскую границу, но им помешали пограничники. В Варшаве утверждают, что мигранты находятся на территории Белоруссии, в связи с чем именно ее власти несут ответственность за судьбу этих людей.