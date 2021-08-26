Байден обсудит с Беннетом противодействие ядерной программе Ирана

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают тревожной ситуацию вокруг развития иранской ядерной программы, президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудят противодействие подобным амбициям Ирана. Об этом заявил в среду представитель американской администрации высокого ранга в ходе специального телефонного брифинга, посвященного начинающемуся в четверг визиту израильского премьера в США.

"С тех пор, как предыдущая администрация США вышла из Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД], иранская ядерная программа значительно вышла за рамки соглашения, набирает обороты с каждой неделей, - сказал он. - Это очень серьезная проблема. Думаю, лидеры смогут обсудить, что с этим делать".

"Конечно, мы привержены дипломатическому пути. Это наилучший путь [вернуться к соглашению], обратить вспять шаги Ирана, сделанные им за последние годы в ядерной программе", - считает представитель администрации.

По его утверждению, по ядерной программе складывается очень тревожная картина. "Мы были привержены политике максимального давления, что не привело к каким-либо конкретным результатам. Это вызвало противоположную реакцию. В то же время мы не отменили какие-либо санкции. Потому что ясно заявили: вопрос ослабления санкций будет рассматриваться [на переговорах в] Вене".

Чиновник также напомнил, что США создали с Израилем стратегическую группу по противодействию Ирану. По его версии, такой механизм является эффективным.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.