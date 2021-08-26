Суд поставил вопрос об отзыве лицензий у юристов Трампа из-за попытки оспорить выборы

ТАСС, 26 августа. Окружной судья американского штата Мичиган Линда Паркер обратилась в дисциплинарный орган с просьбой рассмотреть необходимость отзыва лицензий у адвокатов экс-президента США Дональда Трампа, пытавшихся оспорить выборы. Об этом в среду сообщил информационный портал Axios со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, такое решение может затронуть бывшего адвоката избирательного штаба Трампа Сидни Пауэлл и других юристов из числа его сторонников, включая Лина Вуда.

"Этот иск представляет собой исторически беспрецедентное и вопиющее злоупотребление юридическим процессом. Одно дело - выступать в защиту прав, нарушенных в результате якобы сфальсифицированных выборов, и совсем другое - вводить в заблуждение федеральный суд и американский народ", - цитирует портал заявление суда.

Паркер обязала адвокатов оплатить судебные издержки, а также пройти курс повышения юридической квалификации в области этических стандартов исковых обращений.

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов.

В декабре федеральные окружные суды в американских штатах Джорджия и Мичиган отклонили иски с требованием признать победу республиканца Трампа на выборах президента.