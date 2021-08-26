На юго-западе Пакистана ликвидировали семь террористов

ИСЛАМАБАД, 26 августа. /ТАСС/. Силы безопасности Пакистана ликвидировали семь террористов в юго-западной провинции Белуджистан. Об этом в четверг сообщило Управление по борьбе с терроризмом пакистанской полиции.

Бой с боевиками запрещенных в Пакистане группировок произошел в ходе антитеррористической операции в районе Лоралаи, где был окружен лагерь экстремистов. Потерь со стороны спецназа не было. На месте боестолкновения силовики захватили большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Обстановка в Белуджистане обострилась в последние полгода в связи с активизацией националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер правительства Пакистана по укреплению централизации страны. Вылазки экстремистов создают угрозу безопасности расположенного в Белуджистане морского порта Гвадар, который считается одним из ключевых объектов китайского глобального проекта "Один пояс - один путь".