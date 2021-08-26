Парламент Армении одобрил программу нового правительства

ЕРЕВАН, 26 августа. /ТАСС/. Парламент Армении в четверг в ходе голосования одобрил программу нового правительства, которое было сформировано в результате внеочередных парламентских выборов, прошедших в стране 20 июня. Заседание законодательного органа транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"70 депутатов проголосовали за принятие программы правительства, против - ноль, воздержались - ноль", - заявил спикер парламента Ален Симонян.

Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" не приняли участия в голосовании. Парламент страны со вторника обсуждал программу кабмина в очень напряженных условиях. Три раза в зале заседаний вспыхивали драки между парламентариями, работа законодательного органа приостанавливалась.

В новой программе кабмина команда премьер-министра Никола Пашиняна подчеркнула важность углубления стратегических отношений с РФ, а также сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ.