Азербайджанского военнослужащого задержали в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 26 августа. /ТАСС/. Азербайджанский военнослужащий был задержан на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщило в четверг агентство Арменпресс.

По сообщению агентства, военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Джамиль Бабаев был задержан в среду в одной из квартир в городе Мартакерт.

Прокуратура непризнанной республики возбудила в отношении задержанного азербайджанского военнослужащего уголовное дело по обвинению в шпионаже, "незаконном пересечении государственной границы" и угрозе убийством жильцам указанной квартиры, сообщает Арменпресс.