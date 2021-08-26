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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Азербайджанского военнослужащого задержали в Нагорном Карабахе

Прокуратура непризнанной республики возбудила в его отношении уголовное дело по обвинению в шпионаже

ЕРЕВАН, 26 августа. /ТАСС/. Азербайджанский военнослужащий был задержан на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщило в четверг агентство Арменпресс.

По сообщению агентства, военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Джамиль Бабаев был задержан в среду в одной из квартир в городе Мартакерт.

Прокуратура непризнанной республики возбудила в отношении задержанного азербайджанского военнослужащего уголовное дело по обвинению в шпионаже, "незаконном пересечении государственной границы" и угрозе убийством жильцам указанной квартиры, сообщает Арменпресс.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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