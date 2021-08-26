Уполномоченный кабмина ФРГ по транзиту газа посетит 27 августа Украину

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам транзита газа через Украину Георг Граф Вальдерзе в ближайшую пятницу посетит Киев. Об этом сообщило в четверг Министерство экономики и энергетики Германии.

Вальдерзе встретится с министром энергетики Украины Германом Галущенко и председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко, говорится в сообщении. Существенных подробностей не приводится.

Германия считает необходимым, чтобы договор о транзите газа через Украину был продлен на срок после 2024 года. Вальдерзе является уполномоченным правительства Германии с 2019 года, в августе 2021 года его полномочия продлили.