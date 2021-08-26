СМИ: "Талибан" и Северный альянс договорились не нападать друг на друга

ИСЛАМАБАД, 26 августа. /ТАСС. Радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) и Северный альянс (Объединенный фронт спасения Афганистана) договорились воздерживаться от военных действий и не нападать друг на друга. Об этом в четверг сообщает английская служба телеканала Geo TV со ссылкой на источники.

Отмечается, что стороны объявят о достигнутых договоренностях на пресс-конференции в течение дня.

По сведениям источников, встречи между делегациями "Талибана" и Северного альянса проходили в течение последних двух дней в Чарикаре в провинции Парван.

Ожидается, что соглашение "Талибан" с Северным альянсом позволит предотвратить столкновения их сторонников в провинции Панджшер, остающейся единственным регионом Афганистана, неподконтрольным талибам.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого запрещенное в РФ движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и.о. главы государства и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), в провинции Панджшер.

По имеющимся данным, альянс располагает до 10 тыс. бойцов, в том числе военнослужащими регулярных частей правительственных войск, а также тяжелым вооружением. 22 августа талибы объявили об отправке своих формирований для захвата Панджшера. После этого Ахмад Масуд, по сообщениям СМИ, начал переговоры с представителями "Талибана" о создании инклюзивного правительства и о преодолении политических противоречий.