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Смена власти в Афганистане

Киеву не известно, были ли украинцы среди эвакуированных бортами РФ из Афганистана

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба при этом усомнился, что украинцы были эвакуированы при содействии российской стороны

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. МИД Украины не располагает данными о том, есть ли украинцы среди тех, кого ранее эвакуировали российскими самолетами из Афганистана. Об этом заявил в четверг глава ведомства Дмитрий Кулеба на брифинге.

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"По состоянию на сейчас у нас отсутствует информация о том, что на борту этих самолетов были граждане Украины", - сказал он. Между тем, глава МИД усомнился, что украинцы были эвакуированы при содействии российской стороны.

Эвакуация из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана) и Украины проводилась Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина.

В среду самолеты вылетели из Афганистана. Позднее они совершили посадку на аэродромах Киргизии и Таджикистана, доставив туда граждан этих республик, после чего продолжили полет в Россию. По состоянию на четверг известно о 4-х бортах с эвакуированными из Афганистана, которые приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.

Теги
АфганистанУкраинаРоссияКулеба, Дмитрий ИвановичСмена власти в Афганистане
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