Киеву не известно, были ли украинцы среди эвакуированных бортами РФ из Афганистана

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. МИД Украины не располагает данными о том, есть ли украинцы среди тех, кого ранее эвакуировали российскими самолетами из Афганистана. Об этом заявил в четверг глава ведомства Дмитрий Кулеба на брифинге.

"По состоянию на сейчас у нас отсутствует информация о том, что на борту этих самолетов были граждане Украины", - сказал он. Между тем, глава МИД усомнился, что украинцы были эвакуированы при содействии российской стороны.

Эвакуация из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана) и Украины проводилась Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина.

В среду самолеты вылетели из Афганистана. Позднее они совершили посадку на аэродромах Киргизии и Таджикистана, доставив туда граждан этих республик, после чего продолжили полет в Россию. По состоянию на четверг известно о 4-х бортах с эвакуированными из Афганистана, которые приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.