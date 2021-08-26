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Смена власти в Афганистане

Венгрия завершила эвакуацию своих граждан и работавших с ней афганцев из Кабула

Министр обороны республики Тибор Бенко сообщил, что всего Венгрия вывезла 540 человек

ВЕНА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Венгрии объявили о завершении операции по эвакуации граждан страны и афганцев, работавших на ее вооруженные силы. Как сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на министра обороны республики Тибора Бенко, всего Венгрия вывезла 540 человек.

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"Два военно-транспортных самолета благополучно вернулись в Венгрию. Всего было вывезено 57 семей, среди которых 180 детей. Что касается афганцев (работавших на Венгрию), 87% из них были эвакуированы. Мы эвакуировали всех, кто своевременно с нами связался и оставался в контакте", - сказал министр.

Военные самолеты доставили их в Узбекистан, откуда они продолжили маршрут до Будапешта коммерческими рейсами. Помимо граждан Венгрии и Афганистана, среди эвакуированных присутствовали лица с паспортами Австрии и США.

"Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства. Своих граждан, сотрудников посольства и помогавших афганцев эвакуируют страны Запада. Россиян, граждан стран ОДКБ и Украины поручил Минобороны РФ эвакуировать Владимир Путин.

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Смена власти в Афганистане
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