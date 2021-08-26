Глава Минобороны Германии заявила о "конкретной террористической угрозе" в Кабуле

БЕРЛИН, 26 августа. /ТАСС/. Ситуация в районе кабульского аэропорта стала еще более опасной. Об этом заявила в четверг министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине.

"Террористические угрозы стали более конкретными", - сказала она. "Сейчас ситуация максимально сложная и опасная для всех", - добавила министр.

По ее словам, в ночь на четверг МИД ФРГ по своим каналам информировал всех заинтересованных, что им не следует больше пытаться добраться до кабульского аэропорта. Министр сказала, что участники операции "переходят ко второй фазе" эвакуации, которая теперь будет носить "скорее дипломатический характер".

ВВС ФРГ в общей сложности вывезли из Афганистана 5 200 человек, 500 из которых - граждане Германии.

"Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства. Своих граждан, сотрудников посольства и помогавших афганцев эвакуируют страны Запада. Россиян, граждан стран ОДКБ и Украины поручил Минобороны РФ эвакуировать Владимир Путин.