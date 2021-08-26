Суд Грузии заключил под стражу пятерых членов ИГ, планировавших перебраться в Сирию

ТБИЛИСИ, 26 августа. /ТАСС/. Тбилисский городской суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для всех пятерых жителей Грузии, которые вступили в ряды террористической группировки "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация) и планировали перебраться в Сирию. Об этом в четверг сообщил журналистам прокурор Георгий Хачидзе.

"Суд полностью удовлетворил наше ходатайство. Для всех пятерых было избрано заключение под стражу в качестве меры пресечения", - сказал Хачидзе после заседания суда, которое проходило в закрытом формате.

Адвокаты обвиняемых требовали освободить их под залог в размере 3 тыс. лари (более $958), однако сторона обвинения настаивала на том, что на свободе они могли бы совершить новое преступление, скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей.

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) во вторник сообщила о задержании в крае Кахети пяти человек, которые стали членами террористической группировки "Исламское государство" и планировали перебраться в Сирию в лагерь террористов. По данным СГБ, обвиняемые присягнули на верность нынешнему лидеру "Исламского государства" и распространили соответствующее видео среди экстремистов. Они открыто передвигались по улицам и демонстрировали запрещенную террористическую символику. Сотрудники правоохранительных органов также выявили их лидера, который называл себя представителем ИГ и эмиром в Грузии.

Против них возбуждено уголовное дело по статье "Членство в террористической организации, участие в деятельности террористической организации, создание террористической организации или руководство ею", что карается лишением свободы на срок от 10 до 12 лет.