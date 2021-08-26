Борт Минобороны России доставил 22 граждан Таджикистана из Кабула в Душанбе

ДУШАНБЕ, 26 августа. /ТАСС/. Спецборт Министерства обороны России эвакуировал из Кабула 22 граждан Таджикистана и доставил их в Душанбе. Об этом в четверг ТАСС сообщили в управлении информации и печати министерства иностранных дел республики.

"22 гражданина Таджикистана, находившихся в Афганистане, были доставлены спецрейсом Минобороны России в Душанбе", - сообщили в управлении.

В дипведомстве отметили, что эвакуация была осуществлена при содействии диппредставительств Таджикистана и России в Кабуле. По данным МИД, всего для эвакуации из Афганистана в таджикское посольство обратилось более 30 граждан республики, которым необходимо подготовить соответствующие документы на выезд. В министерстве подчеркнули, что диппредставительство Таджикистана продолжает свою работу в "штатном режиме".

Ранее четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России эвакуировали из Кабула граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. В общей сложности, из Афганистана планируется вывезти более 500 граждан РФ и стран - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины.

"Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Своих граждан, сотрудников посольства и помогавших афганцев эвакуируют страны Запада. Россиян, граждан стран ОДКБ и Украины поручил Минобороны РФ эвакуировать Владимир Путин.