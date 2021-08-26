Власти Эфиопии обвинили повстанцев Тыграя в массовых убийствах в Амхаре и Афаре

ПРЕТОРИЯ, 26 августа. /ТАСС/. Отряды Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) участвуют в массовых убийствах и грабежах государственной и частной собственности в штатах Амхара и Афар на севере Эфиопии. Об этом заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен во время встречи с аккредитованными в Аддис-Абебе послами ряда стран, отчет о которой опубликован в четверг на портале МИД.

"Своими действиями НФОТ подрывает все усилия федеральных властей по укреплению мира через объявленное эфиопским правительством одностороннее прекращение огня по гуманитарным соображениям, - отметил он. - Деструктивные и безответственные действия НФОТ нарушили нормальную жизнь 3,5 млн человек в Амхаре и Афаре, а около 500 тыс. были вынуждены покинуть свои дома". Меконнен подчеркнул, что в результате подобных действий многие жители потеряли свое имущество и нуждаются в гуманитарной помощи.

Заместитель премьера и глава МИД заявил, что международное сообщество должно принять во внимание эти факты и оказать пострадавшим жителям Амхары и Афара содействие. "Мир также должен открыто осудить разрушительные действия вторгнувшихся в эти регионы сил", - подчеркнул он. Меконнен заметил, что федеральное правительство Эфиопии со своей стороны серьезно относится к гуманитарной поддержке штата Тыграй и содействует оказанию всей необходимой поддержки действующим там гуманитарным организациям.

В середине июля силы Тыграя начали операцию против федеральных войск, перейдя южную административную границу Тыграя и вступив на территорию соседних штатов Амхара и Афар. Повстанцы пытаются взять под свой контроль основные транспортные магистрали, чтобы сдержать действия федеральных войск. Однако в начале августа правительственные части при поддержке ополчения Амхары начали контрнаступление, добившись успеха на ряде направлений. Согласно поступившей информации, повстанцы были вынуждены после ожесточенных боев оставить в минувший понедельник стратегически важный город Дебре-Табор в штате Амхара, который они захватили 17 августа.