Пражский град заявил, что глава контрразведки Чехии длительное время нарушает закон

ПРАГА, 26 августа. /ТАСС/. Директор Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии Михал Коуделка длительное время нарушает закон и злоупотребляет служебным положением. Об этом говорится в документе, подготовленном администрацией президента республики и опубликованном в четверг на сайте Пражского града.

"Господин Коуделка длительное время нарушает закон и злоупотребляет возможностями Службы безопасности и информации по сбору [не предназначенной для общественности] информации для своих собственных потребностей", - отмечается в документе.

Президент Чехии Милош Земан, заявивший несколько дней назад, что контрразведка незаконно прослушивала телефонные разговоры его сотрудников, с 2018 года не может получить от Коуделки ответа на вопрос, были ли с помощью этой слежки установлены исходящие от них угрозы для безопасности республики. Согласно документу, действия главы спецслужбы грозят восстановлением в ее работе тоталитарных практик.

Местные СМИ ранее проинформировали, что контрразведка вела слежку за советником президента Чехии Мартином Неедлым, а также за главой президентской администрации Вратиславом Минаржом.

Позиция главы контрразведки

В четверг состоялось заседание комиссии Палаты депутатов (нижней палаты парламента Чехии) по контролю за деятельностью Службы безопасности и информации, на котором присутствовал Коуделка. Ее председатель, христианский демократ Павел Белобрадек сообщил журналистам, что глава спецслужбы "категорически отверг обвинения в ее адрес, прозвучавшие от президента". Контрразведка не прослушивала "высших государственных деятелей, а сам он не нарушал установленные законом обязанности".

Белобрадек тем не менее сказал, что не может "ни подтвердить, ни исключить, что велось прослушивание кого-либо из окружения президента". Закон предусматривает эту возможность, если контрразведка получит соответствующее согласие от председателя Верховного суда.

Земан длительное время критикует деятельность контрразведки под руководством Коуделки. 22 августа он критически отозвался о недавнем решении чешского правительства поручить ему до предстоящих в республике в октябре парламентских выборов исполнение обязанностей директора спецслужбы после завершения его пятилетнего контракта, который истек 15 августа.