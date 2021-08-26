Адвокаты Януковича считают незаконным решение о заочном расследовании дела о "Межигорье"

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Решения Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о разрешении проведения расследования по делу о завладении "Межигорьем" по специальной (заочной) процедуре в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича являются незаконными, необоснованными и, вероятнее всего, вынесены под давлением. Об этом заявила в четверг управляющий партнер адвокатского объединения АО AVER LEX Ольга Просянюк, представляющая интересы семьи Януковича.

"Во-первых, суды ранее уже неоднократно пресекали незаконные попытки манипулирования со стороны обвинения в деле "Межигорья", - отметила Просянюк.

Она напомнила, что Печерский районный суд еще в 2018 году дважды "четко, обоснованно и однозначно установил, что ни четвертый президент Украины Виктор Янукович, ни Александр Янукович в данном деле подозреваемыми не являются". По ее словам, подозрения им не только не вручены, но и признаны судом необоснованными. Далее, отметила адвокат, в октябре 2020 года Высший антикоррупционный суд, а в январе 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказали НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) в избрании меры пресечения виде заочного взятия под стражу Виктору Януковичу и Александру Януковичу по делу о "Межигорье". "Основной причиной отказа было подтверждение того, что ни Виктор Янукович, ни Александр Янукович по базе Интерпола не находятся в международном розыске", - рассказала Просянюк.

К тому же, продолжила адвокат, Виктор и Александр Януковичи не скрываются от следствия, "как это пытается преподнести сторона обвинения, а, напротив, следствие всячески уклоняется от проведения необходимых процессуальных действий". "Защитой предоставлены стороне обвинения и суду все необходимые сведения о местах пребывания четвертого президента Украины Виктора Януковича и Александра Януковича. И они сами уже неоднократно требовали и продолжают требовать своего привлечения ко всем процессуальным действиям. Однако сторона обвинения упорно игнорирует как данные о временном убежище с указанием точных адресов проживания клиентов, так и их требования о принятии участия во всех делах", - отметила Просянюк.

По словам адвоката, с момента предыдущих решений Печерского райсуда и ВАКС никаких изменений в позиции стороны обвинения не произошло. Никаких новых доказательств и обоснований их требований суду представлено не было. Кроме того, обвинение и суд не учли, что сроки досудебного расследования уже завершены.

"У защиты более чем достаточно оснований, чтобы полагать, что решения ВАКС были вынесены под давлением. Так как они укладываются в череду незаконных действий власти в отношении, прежде всего, Виктора Януковича: внесудебная расправа с введением санкций СНБО, разрешение заочного расследования дела "майдана" лишь на основании его нахождения на территории РФ и т. д. Шоу и пиар подменили закон", - считает Просянюк.

Суд разрешил заочное расследование

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в среду разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении экс-президента страны Виктора Януковича и его сына Александра по делу о завладении государственной резиденцией "Межигорье" под Киевом. Как сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, Януковичи подозреваются в "незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу", при этом ущерб государству оценивается более чем в 500 млн гривен (более $18,7 млн).

Генпрокуратура Украины с 2014 года расследует дело о завладении госимуществом - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". В июле 2015 года имущество резиденции было арестовано, в 2017 году ее земельные участки передали государству. Суд тогда признал недействительными договоры, по которым резиденция в 2007 году была исключена из госсобственности.

После отъезда в 2014 году Януковича из страны правоохранительные органы возбудили в отношении него несколько уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой бывшего президента.