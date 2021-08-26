Молдавия отказала в убежище украинскому экс-судье Чаусу

КИШИНЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Высшая судебная палата Молдавии признала законным отказ в предоставлении территориального убежища бывшему украинскому судье Николаю Чаусу, который стал жертвой похищения. Решение судебной инстанции опубликовало в четверг молдавское издание Ziarul de Garda.

"Чаус не представил достоверных доказательств, подтверждающих преследование украинскими властями за его политические взгляды или критику украинского правительства. <…> Чаус не соответствует условиям, установленным ст. 27 п. (1) закона о предоставлении убежища в Республике Молдова", - говорится в документе.

Похищение Чауса

Сотрудники правоохранительных органов Украины в августе 2016 года задержали Чауса при получении взятки в 150 тыс. долларов за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Верховная рада дала согласие на его арест, однако к тому времени судья выехал в Молдавию, где попросил убежище и, получив отказ, опротестовал решение суда. Как сообщил бывший глава МВД Молдавии Павел Войку, полиция обнаружила машины, использованные при похищении, установила подозреваемых иностранных граждан, которые позже пересекли границу с Украиной.

Вице-спикер молдавского парламента Владимир Батрынча считает, что похищение спланировано и совершено украинскими спецслужбами. По сообщениям в СМИ, бывший судья, знакомый с громкими коррупционными делами, может быть использован в политической борьбе между президентом Украины Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко. После похищения Чауса президент Молдавии Майя Санду заявила об отсутствии сотрудничества со стороны Киева в расследовании.

В конце июля Чаус объявился на Украине, в ходе заседания суда по избранию ему меры пресечения заявил, что стал жертвой похищения с целью убийства, но сумел сбежать от похитителей.

Сотрудники СБУ 30 июля задержали Чауса в одном из сел Винницкой области и перевезли его в Киев. В спецслужбе утверждают, что ее сотрудники никого не похищали и действовали в рамках закона. Однако НАБУ разместило видео того, как его работники пытались остановить автомобиль СБУ с Чаусом, чтобы самостоятельно взять у него показания.

Детективы НАБУ 3 августа все же задержали бывшего судью в больнице "Феофания" в Киеве как подозреваемого по делу о получении неправомерной выгоды. Чаусу вручено ходатайство о применении меры пресечения. С 4 августа он находится под домашним арестом.