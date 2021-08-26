Южная Осетия отмечает день признания независимости автопробегом и концертом

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Южная Осетия в среду отмечает 13-ю годовщину признания Россией независимости страны автопробегом, торжественным собранием и концертом с участием российских и югоосетинских артистов.

В связи с празднованием 26 августа Дня признания независимости, который внесен в календарь государственных праздников и памятных дат республики, с 26 по 29 августа в стране объявлены выходные дни.

"В августе 2008 года народ Южной Осетии в очередной раз оказался на грани физического уничтожения вновь вторгшимися на нашу землю грузинскими войсками, и спасение принесла решительная помощь России. Война была остановлена, однако было очевидно, что только признание независимости даст возможность обеспечить прочный мир на земле Южной Осетии", - заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в своем поздравительном обращении к народу республики.

Он отметил, что признание принесло стране прочный мир и широкие перспективы, а реализация курса на всестороннюю интеграцию с Россией открыла Южной Осетии качественно новые возможности социально-экономического развития и дала неизмеримо более высокий уровень безопасности.

Праздничные мероприятия

По традиции празднование началось в четверг утром с масштабного автопробега, в котором приняли участие несколько десятков автомобилей. Участники акции собрались на центральной площади Цхинвала и оттуда с российскими и югоосетинскими флагами объединенной колонной выдвинулись на автопробег по центральным улицам столицы.

В этот же день на торжественном собрании представители общественности и политические деятели, внесшие свой вклад в дело становления и развития республики, получили государственные награды из рук президента страны.

Празднование продолжится вечером на республиканском стадионе, где состоится финальный матч по футболу на Кубок президента. А завершится празднование большим концертом на Театральной площади "Во славу Отечества" с участием российских и югоосетинских артистов и праздничным салютом.

О признании

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневных военных действий погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.