Reuters: нет свидетельств того, что США планируют изменить сроки эвакуации из Афганистана

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Белый дом пока не давал каких-либо сигналов, свидетельствующих о том, что США планируют изменить сроки эвакуации людей и вывода своих сил из Афганистана в свете взрывов в Кабуле. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источник.

Подразделения ВС США были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан стран - союзников США и афганских беженцев. Ранее американские власти заявляли, что к 31 августа должны завершить эвакуацию и вывести силы США из Афганистана.