"Талибан" осудил взрыв у аэропорта Кабула

КАИР, 26 августа. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) решительно осуждает произошедшие возле здания аэропорта Кабула взрывы, в результате которых погибли не менее 40 человек и еще 120 пострадали, и обещает привлечь виновных к ответственности. Об этом заявил в четверг представитель радикалов Забихулла Муджахид.

"Исламский эмират Афганистан" решительно осуждает взрывы, которые произошли в районе аэропорта Кабула, где силы США несут ответственность за безопасность. Мы уделяем пристальное внимание безопасности и защите своего народа, и все виновные за это преступление будут найдены и строго наказаны", - написал он на своей странице в Twitter.

Как сообщалось ранее, инциденты, произошедшие в результате самоподрывов террористов-смертников, имели место возле отеля "Барон" в 400 метрах от столичной воздушной гавани, где находятся британские специалисты, а также возле небольшого военного лагеря близ территории аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие. Каждый из по меньшей мере двух взрывов происходил при большом скоплении людей, преимущественно афганцев.

В свою очередь власти США, как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, подтвердили "потери" в результате взрыва среди американцев и гражданских. Пресс-секретарь американского военного ведомства также подтвердил данные о втором взрыве.

Газета "Политико" и агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники информировали, что ответственность за произошедшее несет запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). Ранее президент США Джо Байден заявлял, что боевики этой группировки ищут возможность для атаки на американцев и их союзников в Афганистане.