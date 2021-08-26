В ДНР сообщили, что двое мирных жителей ранены в результате обстрела

ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела поселка Старомихайловка на западе Донецка. Об этом в четверг сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

"В результате вечернего обстрела Старомихайловки двое пострадавших граждан с осколочными ранениями доставлены в больницу", - цитирует его Донецкое агентство новостей. Других подробностей не сообщается.

Как сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинская армия в 19:25 (совпадает с московским) открыла огонь по району населенного пункта из вооружения боевой машины пехоты. По данным представительства, было сделано 30 выстрелов. Украинская сторона в СЦКК проигнорировала запрос ДНР о восстановлении режима тишины путем задействования координационного механизма.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украине. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.