СМИ: боевики "Аш-Шабаб" заняли два города в центральной части Сомали

ПРЕТОРИЯ, 26 августа. /ТАСС/. Правительственные силы Сомали оставили в четверг города Бадвейн и Амара, которые были немедленно заняты боевиками террористической группировки "Аш-Шабаб". Об этом сообщил новостной портал Shabelle Media Network.

Он не уточняет причин отвода армейских подразделений из двух городов в центральной части страны. Бои за Амару велись между правительственными силами и боевиками с 24 августа. С тех пор город несколько раз переходил из рук в руки. Однако сейчас сомалийские войска отошли из Амары и расположенного рядом Бадвейна.

Оба населенных пункта находятся в регионе Мудуг. В минувший вторник Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) нанесло в этом регионе авиаудар по боевикам в целях остановить их наступление. Сомалийские власти объявили, что в результате воздушного удара и последовавшего затем боя были ликвидированы 90 боевиков. Данные о потерях правительственных сил не поступали.

"Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается в 7 тыс. боевиков.