Зеленский считает движение Украины к субъектности своим ключевым достижением

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает ключевым достижением на посту главы государства движение страны в сторону субъектности, когда внешние игроки не манипулируют ее политикой.

"Я считаю, что мы точно субъективируемся. Я делаю все, чтоб нас уважали за границей, не только внутри нашей страны, чтоб считались с нашим мнением, чтоб мы были субъектом, чтоб мы были вместе, чтоб за нас не решали вопросы", - заявил он в четверг в эфире украинского телеканала "1+1". В качестве примера в этом контексте он назвал проведение форума "Крымская платформа".

Вторым в списке достижений он указал вложение в развитие инфраструктуры в стране. "Я считаю, что Украина может быть европейской витриной, потому что тут и история, и память, и природа, и еда прекрасная, и люди", - добавил он.

В числе своих успехов Зеленский также назвал высокий уровень подготовки и оснащенности украинской армии. "У нас сегодня одна из самых сильных армий в Европе", - уверен он.

Зеленский занимает пост президента Украины с 20 мая 2019 года.