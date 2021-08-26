В Госдепе сообщили, что десятки американцев не желают покидать Афганистан

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Несколько десятков граждан США не намерены уезжать из Афганистана. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг Госдепартаментом.

"Мы к настоящему времени установили контакт примерно с тысячей американцев, которые, как мы полагаем, остаются в Афганистане. Большая часть - более двух третьих - сообщили нам, что пытаются уехать. Мы полагаем, что многие из них, если не большая часть, уже покинули или почти покинули страну. И мы знаем еще о десятках [американцев], которые не хотят покидать Афганистан", - говорится в документе.