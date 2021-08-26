Министр внутренних дел Мексики покинула свой пост

МЕХИКО, 26 августа. /ТАСС/. Ольга Санчес Кордеро, глава Министерства внутренних дел Мексики, решила покинуть свой пост. Ее сменщиком станет губернатор восточного штата Табаско Адан Эрнандес, сообщил в четверг в Twitter президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Я от всего сердца поблагодарил за поддержку Ольгу Санчес Кордеро, которая помогала нам в качестве министра внутренних дел, - говорится в записи. - Мой друг, земляк и товарищ Адан Агусто Лопес Эрнандес <...> станет новым главой МВД". Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Кордеро, первая женщина на посту руководителя МВД, вернется в Палату сенаторов Конгресса Мексики, где продолжит заниматься законотворческой деятельностью. В течение 20 лет - с 1995 по 2015 год - она была судьей Верховного суда республики.