{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министр внутренних дел Мексики покинула свой пост

Ольга Санчес Кордеро, первая женщина на посту руководителя МВД, вернется в Палату сенаторов Конгресса Мексики

МЕХИКО, 26 августа. /ТАСС/. Ольга Санчес Кордеро, глава Министерства внутренних дел Мексики, решила покинуть свой пост. Ее сменщиком станет губернатор восточного штата Табаско Адан Эрнандес, сообщил в четверг в Twitter президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Я от всего сердца поблагодарил за поддержку Ольгу Санчес Кордеро, которая помогала нам в качестве министра внутренних дел, - говорится в записи. - Мой друг, земляк и товарищ Адан Агусто Лопес Эрнандес <...> станет новым главой МВД". Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Кордеро, первая женщина на посту руководителя МВД, вернется в Палату сенаторов Конгресса Мексики, где продолжит заниматься законотворческой деятельностью. В течение 20 лет - с 1995 по 2015 год - она была судьей Верховного суда республики.

Теги
Мексика
Теракт возле аэропорта в Кабуле
Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула
Что известно о теракте в районе аэропорта Кабула
Читать полностью