{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Теракт возле аэропорта в Кабуле

Байден объявил минуту молчания в память о погибших при взрывах в Кабуле

По последним данным, погибли не менее 90 человек

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден объявил минуту молчания в память о погибших в результате взрывов вблизи аэропорта Кабула. Соответствующее заявление американский лидер сделал, выступая в четверг в Белом доме.

"Я прошу вас присоединиться ко мне в минуту молчания в память о военных и гражданских, отдавших свой последний долг", - заявил Байден. "Благослови нас всех Бог, храни наши войска и всех тех, кто охраняет Америку", - отметил он, выдержав паузу.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошло два взрыва, устроенных террористами-смертниками. По последним данным СМИ, погибли не менее 90 человек, в том числе 12 американских военнослужащих. "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) решительно осудил произошедшие и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Теги
АфганистанСШАБайден, ДжоТеракт возле аэропорта в Кабуле
Теракт возле аэропорта в Кабуле
Число погибших американских военных при взрывах в Кабуле возросло до 13
Общее число погибших составляет не менее 90 человек
Читать полностью