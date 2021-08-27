Байден объявил минуту молчания в память о погибших при взрывах в Кабуле

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден объявил минуту молчания в память о погибших в результате взрывов вблизи аэропорта Кабула. Соответствующее заявление американский лидер сделал, выступая в четверг в Белом доме.

"Я прошу вас присоединиться ко мне в минуту молчания в память о военных и гражданских, отдавших свой последний долг", - заявил Байден. "Благослови нас всех Бог, храни наши войска и всех тех, кто охраняет Америку", - отметил он, выдержав паузу.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошло два взрыва, устроенных террористами-смертниками. По последним данным СМИ, погибли не менее 90 человек, в том числе 12 американских военнослужащих. "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) решительно осудил произошедшие и пообещал привлечь виновных к ответственности.