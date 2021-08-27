AFP: десятки похищенных в Нигерии школьников освобождены

ТАСС, 27 августа. Несколько десятков учеников исламской школы-интерната, похищенных на западе Нигерии в конце мая, освобождены. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на директора школы Альхаджи Абубакара Альхасана.

"Ученики находятся на свободе", - сообщил директор. Он не смог уточнить, сколько именно человек удалось спасти, однако заявил, что "ни один из учащихся не находится больше в плену". Подробности освобождения не приводятся.

По данным администрации школы, шестеро учащихся погибли в плену, еще 15 в июне удалось сбежать.

30 мая группа вооруженных лиц напала на школу-интернат в городе Тегина (штат Нигер) на западе Нигерии. В первые часы после похищения газета "Вангард" сообщила о 200 пропавших учениках. Позднее телекомпания "Эрайз" информировала о 150 похищенных из интерната. В первых числах июня бандиты освободили 11 школьников, которые не могли совершать длительные переходы.

Нападения на вузы и школы с целью захвата учащихся для получения выкупа стали все чаще происходить в Нигерии. С начала текущего года в различных районах страны были похищены более тысячи студентов и школьников. Местные власти закрыли с марта на севере Нигерии свыше 1,5 тыс. школ, а дети были переведены в учебные заведения в более спокойных районах. Одновременно усилены меры безопасности в работающих вузах и школах.