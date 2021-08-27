ВМС США объявили об огневых испытаниях второй ступени двигателя гиперзвуковой ракеты

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Военно-морские силы США (ВМС) провели огневые испытания второй ступени твердотопливного ракетного двигателя гиперзвуковой ракеты. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы ВМС.

"Управление программы создания стратегических систем ВМС успешно провело испытание второй ступени твердотопливного ракетного двигателя 25 августа в Промонтори в штате Юта", - отмечается в тексте. "Испытания являются крайне важным этапом на пути к созданию разработанной ВМС типовой гиперзвуковой ракеты, которая будет развернута одновременно и ВМС, и Сухопутными войсками", - добавила пресс-служба.

Испытания второй ступени последовало за "успешными испытаниями первой ступени твердотопливного ракетного двигателя 27 мая 2021 года". Они также прошли в штате Юта. Разработчиком двигателя является американская корпорация Northrop Grumman.

Испытания типового планирующего аппарата для будущей гиперзвуковой ракеты были проведены в марте 2020 года.