Президент Киргизии подписал закон о новых правилах проведения парламентских выборов

БИШКЕК, 27 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал в пятницу закон, предусматривающий новый порядок проведения выборов в высший законодательный орган страны. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Согласно внесенным в конституционный закон "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша (Верховного совета) Кыргызской Республики" изменениям, предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе", - говорится в сообщении.

В соответствии с новым законом, количество депутатов будет сокращено с 120 до 90. Парламент будет формироваться по спискам политических партий (54 мандатов) и по одномандатным округам (36 мандатов).

"Вступление в силу закона обеспечит возможность назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша по новой Конституции. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня", - отмечает пресс-служба.

Новый основной закон был принят в Киргизии на референдуме в апреле нынешнего года. В нем в том числе прописано сокращение количества депутатов и проведение выборов по смешанной системе. Ранее в республике выборы в парламент проводились лишь по партийным спискам.

Жапаров подписал новую конституцию 5 мая 2021 года.