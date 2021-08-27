{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Киргизии подписал закон о новых правилах проведения парламентских выборов

Количество депутатов сократят со 120 до 90

БИШКЕК, 27 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал в пятницу закон, предусматривающий новый порядок проведения выборов в высший законодательный орган страны. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Согласно внесенным в конституционный закон "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша (Верховного совета) Кыргызской Республики" изменениям, предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе", - говорится в сообщении.

В соответствии с новым законом, количество депутатов будет сокращено с 120 до 90. Парламент будет формироваться по спискам политических партий (54 мандатов) и по одномандатным округам (36 мандатов).

"Вступление в силу закона обеспечит возможность назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша по новой Конституции. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня", - отмечает пресс-служба.

Новый основной закон был принят в Киргизии на референдуме в апреле нынешнего года. В нем в том числе прописано сокращение количества депутатов и проведение выборов по смешанной системе. Ранее в республике выборы в парламент проводились лишь по партийным спискам.

Жапаров подписал новую конституцию 5 мая 2021 года.

Теги
КиргизияЖапаров, Садыр Нургожоевич
Теракт возле аэропорта в Кабуле
Белый дом призвал сплотиться в борьбе с терроризмом в ответ на призыв к отставке Байдена
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, власти ожидают, что каждый американец разделит их идею о том, чтобы "найти этих террористов, сразиться с ними и убить их"
Читать полностью