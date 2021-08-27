Почти 65 тыс. жителей Гонконга подали заявки на переезд в Великобританию

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 августа. /ТАСС/. Не менее 64 900 жителей жителей Гонконга подали заявки на переезд в Великобританию за первые пять месяцев с момента запуска Лондоном в конце января новой иммиграционной программы. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на данные британских властей.

При этом было одобрено 47 300 таких специальных виз, обладатели которых смогут находиться в Великобритании в течение пяти лет, устраиваться там на работу или учиться, а затем подать заявление на получение британского гражданства. Пик подачи заявок пришелся на февраль.

Великобритания с 31 января открыла специальный канал иммиграции для жителей Гонконга из числа обладателей паспортов британских заморских территорий (BNO, British National Overseas). На упрощение им визовой процедуры Лондон подтолкнули изменения в связи с принятым в Китае законом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. По мнению Великобритании, этот юридический акт несет угрозу правам и свободам жителей Гонконга, подрывает автономный статус этой территории и положения совместной декларации об условиях ее передачи в 1997 году.

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна массовых протестов и беспорядков, а некоторые уехали за рубеж.

По данным Лондона, на территории Гонконга проживают почти 3 млн человек со статусом британских подданных за рубежом. Речь идет о жителях Гонконга, родившихся до его передачи Китаю и не имевших гражданства других стран до 30 июня 1997 года. Из них 350 тыс. оформили специальные паспорта, подтверждающие данный статус, но не делающие их британскими гражданами. 29 января текущего года власти КНР и Гонконга объявили, что не будут признавать паспорта британских заморских территорий жителей Гонконга.