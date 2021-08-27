AP: парламент Никарагуа лишил регистрации 15 НПО, действующих в стране

МЕХИКО, 27 августа. /ТАСС/. Решение о лишении статуса юридического лица 15 неправительственных организаций, действующих в Никарагуа, приняла в четверг Национальная ассамблея (парламент) центральноамериканской страны. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в законодательном органе республики.

Инициативу о лишении юридического статуса НПО выдвинули депутаты от правящей партии "Сандинистский фронт национального освобождения", имеющей абсолютное большинство в парламенте. За ее утверждение проголосовали 70 законодателей, 1 - против, 13 воздержались.

Как говорится в решении парламента, лишенные статуса НПО нарушали действующие в стране законы и установления. Поводом для этого стал доклад Министерства внутренних дел Никарагуа, в котором указывается, в частности, что эти организации не соблюдали правила избрания советов директоров, выявлены несоответствия в финансовых отчетах, а властям НПО не предоставляли необходимые сведения о своей деятельности.

С 2018 году в Никарагуа по решению властей была прекращена деятельность 55 неправительственных организаций. 45 из них лишены статуса юридического лица в этом месяце.